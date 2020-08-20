【新冠肺炎】陳薇團隊新冠疫苗優先審查，國家知識產權局確認專利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》近日網上關於國產新冠疫苗專利獲批的信

息，中國國家知識產權局公布，確認有關「軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯

合申報的新冠疫苗專利申請已被授予專利權」的情況屬實。該發明專利申請享有優先審查政策。

這是中國首個新冠疫苗專利，該疫苗Ⅲ期國際臨床試驗正在有序推進。

陳薇此前被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。

