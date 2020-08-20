【汛情告急】習近平合肥調研，察看巢湖水勢水情慰問防汛抗洪人員

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平１９日下午在安徽省合肥
市考察調研。他在肥東縣十八聯圩生態濕地蓄洪區巢湖大堤羅家疃段，察看巢湖水勢水情，看望
慰問防汛抗洪一線人員、先進典型代表和參加抗洪搶險的解放軍、武警部隊官兵。
當天下午，習近平在合肥還參觀了安徽創新館和渡江戰役紀念館，瞭解安徽省科技創新和新
興產業發展情況，重溫革命歷史、緬懷革命先烈。
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