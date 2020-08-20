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20/08/2020 14:09

【人行操作】ＬＰＲ維持４個月不變，澳新：顯示人行不會全面降息

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行連續４個月維持貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變，
８月１年期ＬＰＲ維持３﹒８５％，５年期以上亦維持４﹒６５％。
　　澳新銀行經濟學家邢兆鵬表示，ＬＰＲ持穩顯示中國還是主要通過對特定領域提供優惠利率
信貸的結構性政策來降低貸款利率，而不是全面降息。（ｃｔ）

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