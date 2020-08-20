《思前想後－郭思治》港股有望再覓本月高位，需成交金額配合

《思前想後》八月大市經過周來之一輪急升後，由於恆指已成功升越６日之高位２５２０１

點，故整個大市之形態現已扭轉為先低而後高。直到執筆一刻止計，本月恆指是由７日之低位

２４１６７點升至１７日之高位２５５８８點，即波幅暫為１４２１點。論幅度確不算小，但七

個交易日內出現一個月高低位之機會該不大，故只要先低後高之形態不變，大市該仍有機會再往

上尋月內之新高。當然，以目前大市之成交金額計，相信即使大市能再進一步提升，惟相信亦只

屬波幅性之後抽而已。值得留意的是，目前恆指已身處２５４００點水平，相對而言該屬高台，

故任何再推升均需有足夠之動力作配合。但以目前之成交金額計，動力方面確實明顯不足。



＊傳統藍籌最差時刻已過＊



移動線方面之表現則尚算穩定。以恆指於１８日報收在２５３６７點計，技術上仍穩企於

１０天線（２５０２１點）、２０天線（２４９８８點）及２０天線（２４９１０點）之上，且

更漸升離１００天線（２４４２７點）。單從技術上看，形態該有利於再候機上試２５０天線

（２５８０２點）。但需指出，在交投只屬一般之下，即使大市能再創月內新高，可能亦只需技

術性之抽升而已。至低限度，大市至今仍欠缺一股欲上衝之熾熱感。有一點值得留意，近日傳統

恆指成分股之表現稍見回暖，可能代表最差時刻已過，只是暫未到大升時刻而已。



＊恆智季內股價整固待變＊



恆智控股（０８４０５）成立於１９８９年，集團為香港知名的安老院舍營運商，為長者住

客提供全面安老服務，集團目前有７間安老院舍，由於具備悠久的營運經驗，故在業界已建立一

定口啤，隨著本港人口持續老化，具專業性管理及服務的老人院舍需求極大，即使在疫情下會出

現汰弱留強的情況，惟集團實力雄厚，相信反而是一個機會，以此帶出恆智的優勢。

恆智控股至去年１２月底止全年的營業額為１﹒６９億元，按年升２４﹒５％，純利為

２８２３﹒５萬元，按年升２８﹒９％，以每股盈利為７﹒０６仙計，伸值現價之市盈率僅１１

倍，論估值當不算貴，加上有達末期息６仙，即伸值年息率達７﹒５厘，頗具備中線投資之條件

，由於業務前景樂觀，加上財政穩健，集團已於６月１６日交易時段後向聯交所遞轉主板申請，

惟不涉及發行任何新股。

走勢方面，恆智股價季內一直處整固待變之中，假如以市盈率為１５至１８倍，以及增長約

２０％計，股價已可上望１﹒２７元至１﹒５２元。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》

（本欄逢周四刊出）



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