【大灣區】廣州天河規劃打造「粵港澳大灣區世界級電競中心」

《經濟通通訊社２０日專訊》廣州市政府新聞辦公布，２０１９年天河區率先引入國家體育

總局科研所等國家級科研力量開展電競產業調研。結果顯示，該區是內地罕有的擁有全產業鏈條

、並正在加速形成產業閉環的電競產業核心區域。

新聞辦透露，天河在今年率先啓動電競產業發展規劃編制工作，規劃周期長達十年，規劃將

天河打造成為「粵港澳大灣區世界級電競中心」，目前該規劃已進入送審報批階段。（ａｃ）

