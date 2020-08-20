【中概焦點】百度遭美國投資者集體訴訟，指其作出虛假或誤導陳述

《經濟通通訊社２０日專訊》美國羅森律師事務所宣布，代表百度的投資者向百度發起集體

訴訟，指控百度在上市期間作出了虛假或誤導性陳述，指百度的公開聲明是虛假或誤導性，未披

露或歪曲了愛奇藝的財務和經營狀況，以及對愛奇藝控制不力。

羅森律師事務所表示，如果投資者在２０１６年４月８日至２０２０年８月１３日之間購買

或以其他方式投資了百度股份，可以加入集體訴訟，鼓勵損失超過１０萬美元的投資者與律師事

務所聯繫。據悉，百度及愛奇藝未就事件作出回應。（ａｃ）

