【新冠肺炎】中國新冠滅活疫苗在秘魯開展第三期臨牀試驗

《經濟通通訊社２０日專訊》中國生物技術股份有限公司公布，國藥集團的中國生物新冠滅

活疫苗將於秘魯開展國際第三期臨床試驗。國藥集團今日在北京舉行啓動儀式，秘魯駐華使館大

使亦有出席。據介紹，該新冠滅活疫苗已經獲得秘魯國立衛生研究院頒發的第三期臨床試驗批件

，這是繼６月２３日獲得阿聯酋臨床試驗批件以來，中國疫苗又一次展開國際合作。（ａｃ）

