  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2020 10:08

《輪證高清－孫明哲》市場重現貼價兼高敏感度騰訊購，條款更合適

　　《輪證高清》本欄在上月的文章曾提到當時投資者在選擇騰訊（００７００）認購證時候遇
到困難，認購證的面值隨股價上升，加上新產品的年期較長，導致當時缺乏槓桿較高的產品，另
外，產品的高面值令其敏感度降低，因此當時投資者如要部署低面值高槓桿的產品，要選擇相當
價外的條款，例如價外程度２０％以上的產品。這個情況現已得到改善，現時可以找到較貼價、
兼面值較低的高敏感度產品。
　　投資者可利用本欄一直提到的「選輪三部曲」，利用認股證搜尋器配合篩選條件尋找條款合
適的產品，以本周二（１８日）收市計，投資者可利用行使價５１２至６００元之間（價外幅度
約１５％以內）、２個月期以上、街貨低於２０％作為篩選條件，這能篩選出一批年期適中、輕
微價外而且低街貨產品，都是合適市況的條款，再以實際槓桿排序，挑選實際槓桿較高的產品以
增加潛在回報，會得到下表的結果。投資者會發現排在最前的一批產品都是５０兌１產品，提供
約８至９倍實際槓桿，但如上一期文章提到，投資者可再觀察其敏感度及面值，會發覺這批產品
面值都在０﹒２５元以上，面值較高而且敏感度不高，數值只有約０﹒６。投資者可轉移留意接
近８倍實際槓桿、面值低於０﹒２５元的１００兌１證，當中槓桿最高的是騰訊購２３７６６，
行使價５８８﹒５元，１２月份到期，敏感度１﹒５格，即正股變動１格，騰訊購２３７６６理
論上會變動１﹒５格，跳動比上述５０兌１產品更快，更能反映正股的價格變動，而且面值較低
、槓桿相若，是條款、敏感度都較突出的選擇。
　
　編號　　　　行使價　　　　　到期日　　　換股比率　　　現價　　　實際槓桿　　敏感度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　（倍）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ａ　　　　　５８８﹒８８　　２０年１１月　　５０　　　０﹒３３５　　８﹒７　　０﹒６
Ｂ　　　　　５８８﹒９８　　２０年１１月　　５０　　　０﹒３４０　　８﹒６　　０﹒６
Ｃ　　　　　５８８﹒８８　　２０年１２月　　５０　　　０﹒３４０　　８﹒６　　０﹒６
Ｄ　　　　　５８８﹒８８　　２０年１２月　　５０　　　０﹒３４５　　８﹒５　　０﹒６
Ｅ　　　　　５６０﹐００　　２０年１１月　　５０　　　０﹒４６５　　８﹒１　　０﹒７
２３７６６　５８８﹒５０　　２０年１２月　　１００　　０﹒２０５　　７﹒７　　１﹒５
Ｆ　　　　　５９０﹒０８　　２１年１月　　　１００　　０﹒２０８　　７﹒６　　１﹒６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情　滬指守三千四　外資出逃逾一個月多
FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強　小心劇情物極必反
財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊　下站18元？
香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼　可重新選擇指定月份
中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制　不搞大水漫灌被重提　滬指四連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金