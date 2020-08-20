《輪證高清－孫明哲》市場重現貼價兼高敏感度騰訊購，條款更合適

《輪證高清》本欄在上月的文章曾提到當時投資者在選擇騰訊（００７００）認購證時候遇

到困難，認購證的面值隨股價上升，加上新產品的年期較長，導致當時缺乏槓桿較高的產品，另

外，產品的高面值令其敏感度降低，因此當時投資者如要部署低面值高槓桿的產品，要選擇相當

價外的條款，例如價外程度２０％以上的產品。這個情況現已得到改善，現時可以找到較貼價、

兼面值較低的高敏感度產品。

投資者可利用本欄一直提到的「選輪三部曲」，利用認股證搜尋器配合篩選條件尋找條款合

適的產品，以本周二（１８日）收市計，投資者可利用行使價５１２至６００元之間（價外幅度

約１５％以內）、２個月期以上、街貨低於２０％作為篩選條件，這能篩選出一批年期適中、輕

微價外而且低街貨產品，都是合適市況的條款，再以實際槓桿排序，挑選實際槓桿較高的產品以

增加潛在回報，會得到下表的結果。投資者會發現排在最前的一批產品都是５０兌１產品，提供

約８至９倍實際槓桿，但如上一期文章提到，投資者可再觀察其敏感度及面值，會發覺這批產品

面值都在０﹒２５元以上，面值較高而且敏感度不高，數值只有約０﹒６。投資者可轉移留意接

近８倍實際槓桿、面值低於０﹒２５元的１００兌１證，當中槓桿最高的是騰訊購２３７６６，

行使價５８８﹒５元，１２月份到期，敏感度１﹒５格，即正股變動１格，騰訊購２３７６６理

論上會變動１﹒５格，跳動比上述５０兌１產品更快，更能反映正股的價格變動，而且面值較低

、槓桿相若，是條款、敏感度都較突出的選擇。



編號 行使價 到期日 換股比率 現價 實際槓桿 敏感度

（元） （倍）

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Ａ ５８８﹒８８ ２０年１１月 ５０ ０﹒３３５ ８﹒７ ０﹒６

Ｂ ５８８﹒９８ ２０年１１月 ５０ ０﹒３４０ ８﹒６ ０﹒６

Ｃ ５８８﹒８８ ２０年１２月 ５０ ０﹒３４０ ８﹒６ ０﹒６

Ｄ ５８８﹒８８ ２０年１２月 ５０ ０﹒３４５ ８﹒５ ０﹒６

Ｅ ５６０﹐００ ２０年１１月 ５０ ０﹒４６５ ８﹒１ ０﹒７

２３７６６ ５８８﹒５０ ２０年１２月 １００ ０﹒２０５ ７﹒７ １﹒５

Ｆ ５９０﹒０８ ２１年１月 １００ ０﹒２０８ ７﹒６ １﹒６

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《高盛董事總經理 孫明哲》

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