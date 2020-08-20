【聚焦人幣】內地啟直投模式下境外機構投資者直接外匯交易試運行

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心今日發布《關於試運行直投模式下境外機構

投資者直接交易服務的通知》，境外機構投資者可通過請求報價方式與境?做市機構開展現券交

易，向做市機構發送只含量、不含價的報價請求，做市機構通過交易中心系統向境外投資者回復

可成交價格，境外投資者確認價格並在交易中心系統達成交易。境外第三方平台可與交易中心聯

接，為境外機構投資者提供便利服務。交易中心可根據市場情況調整交易品種和交易方式。

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