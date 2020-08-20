【聚焦人幣】內地啟直投模式下境外機構投資者直接外匯交易試運行

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心今日發布《關於試運行直投模式下境外機構
投資者直接交易服務的通知》，境外機構投資者可通過請求報價方式與境?做市機構開展現券交
易，向做市機構發送只含量、不含價的報價請求，做市機構通過交易中心系統向境外投資者回復
可成交價格，境外投資者確認價格並在交易中心系統達成交易。境外第三方平台可與交易中心聯
接，為境外機構投資者提供便利服務。交易中心可根據市場情況調整交易品種和交易方式。
（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
|中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情 滬指守三千四 外資出逃逾一個月多
|FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強 小心劇情物極必反
|財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊 下站18元？
|香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼 可重新選擇指定月份
|中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制 不搞大水漫灌被重提 滬指四連升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰