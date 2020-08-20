【聚焦人幣】中美會談短期重啟，人幣即期跌幅收窄至１１３點收市

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局正考慮調整貨幣政策，或促使聯儲局在更長時間實

施大規模刺激措施。美元回升，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早受壓低開１８９點子，

報６﹒９２９２，惟已是全日低位。其後中國商務部表示，中美雙方已商定將於近日舉行對話，

帶動人幣即期跌幅逐步收窄，最終收跌１１３點子報６﹒９２１６，終止三日連升。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）無太大變動，現跌２點子，報６﹒９１８２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２７４，較上個交易日跌１０６點子，

終止六日連升，亦暫時脫離近七個月高位，上個交易日報６﹒９１６８。



＊美元處於下行大周期，料美元反彈力度有限＊



交易員稱，隔夜聯儲會局議記錄並沒有超出市場預期，獲利了結反而推高了美元指數，人民

幣追隨亞洲貨幣下跌，不過美元反彈高度料有限，人民幣下跌反而是入市機會。他們指出，中美

第一階段協議仍在推進，且市場對於執行評估會議前景並不悲觀，但隨著美國大選臨近，不排除

出現美元階段性反彈的可能。當然美元處於下行大周期，中美關係擾動不會改變趨勢。

華泰證券固收團隊最新指出，中美第一階段貿易評估近日擇機再談概率較大，為營造談判氛

圍，或需要人民幣適度升值。另外從基本面看，中國疫情控制明顯更好、生產恢復快、旅遊等服

貿逆差減少、中美利差等決定人民幣資產相對性價比有優勢。（ｊｔ）

