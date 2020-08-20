【螞蟻上市】阿里合夥人胡喜退出螞蟻智信杭州信息技術公司

《經濟通通訊社２０日專訊》天眼查顯示，近日，螞蟻智信（杭州）信息技術有限公司發生
工商變更，阿里巴巴（０９９８８）合夥人胡喜退出法定代表人，由螞蟻集團首席技術官倪行軍
接任。
螞蟻智信（杭州）信息技術有限公司成立於２０１７年２月，註冊資本１０００萬人民幣，
由螞蟻科技集團股份有限公司全資控股。（ｗｌ）
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