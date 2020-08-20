【人行操作】內銀超額備付金率跌至兩年半新低，料貨幣投放將加大

《經濟通通訊社２０日專訊》降準、ＭＬＦ、定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）以及逆回購在

內的數據顯示，人行在６和７月連續兩個月淨回籠了資金。據招商證券估算，７月中國銀行業超

額備付金率降至１﹒４％，較６月１﹒９％的官方公布水平進一步下行，創２０１８年２月以來

最低水平；隨之而來的是，本月人行自３月來首次超額續作ＭＬＦ，且公開市場資金投放力度亦

明顯加大。

據《彭博》引述招商證券宏觀分析師羅雲峰表示，超額備付金率低的原因包括兩個，一個是

人行基礎貨幣投放仍然比較克制，第二個是銀行加大對於實體的信用創造，消耗了超額備付金。

羅雲峰稱，考慮到人行反覆提及的全年２０萬億新增人民幣貸款目標，預計今年接下來貨幣政策

大概率不會像５至７月一樣緊；８月以來公開市場操作以及存單量價的情況亦顯示，貨幣政策開

始趨於平穩。

進入８月後，隨著政府債發行和ＭＬＦ到期，流動性缺口下，除了ＭＬＦ淨投放，人行已連

９天通過逆回購淨投放資金，總計６０００億元人民幣。然而連續淨投放後，資金面仍未見鬆弛

。廣發證券分析師劉鬱日前在報告中提及，考慮到９月－１２月國債淨發行量仍較大，預計人行

可能會繼續通過ＭＬＦ淨投放，以補充金融系統的中長期資金。（ｗｌ）

