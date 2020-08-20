【汛情告急】三峽大壩罕啟１１孔洩洪，最強洪峰湧向長江中下游

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日報道》踏入８月，備受洪災摧殘的長江流域仍未平安，長

江上游地區持續強降雨，令稍稍平復的汛情重現兇險，例如在四川綿竹、都江堰及蘆山，８月才

過了三分之二，但總降水量分別超過８００毫升，遠遠超過歷年８月紀錄。四川著名景點樂山大

佛，水位此前浸到大佛的「腳趾」位置，是建國以來首次，「大佛老爺洗腳，樂山城頭撐船」的

傳統預言，在２０２０年這個不尋常的年份應驗。

長江２０２０年第５號洪水日前已形成，據內媒最新報道，洪峰２０日８時抵達三峽樞紐，

入庫流量達到每秒７﹒５萬立方米，比長江委此前預測的最大流量每秒７萬立方米還要高出許多

。目前，三峽大壩罕有地開啟１１孔洩洪，下洩流量每秒達４９２００立方米，而根據早前報道

顯示，三峽於７月１９日曾啟７孔洩洪，可見今次洪峰威力之強，與前四波不能同日而語，料長

江中游未來數日將遭遇大洪水侵襲。



＊川渝開始退水，專家提醒山泥傾瀉風險＊



洪峰已過上游，四川省防汛抗旱指揮部１９日指出，目前本輪強降雨過程已趨於結束，主要

江河都在退水之中，其中青衣江流域洪水水位已降到警戒水位以下，岷江、沱江、涪江幹流及其

支流洪水處於退水中，當局已將一級防汛應急響應調整為三級。據《四川日報》報道，全省暫無

人員死亡和失蹤情況報告，全省各地正有序開展防汛安保各項工作。

不過，四川省地質災害指揮部負責人警告，強降雨後的兩至三日是地質災害高發期，天晴後

地表水分快速蒸發，山體容易開裂下滑，誘發崩塌、滑坡等地質災害。

洪水１９日起過境重慶主城，重慶知名景點磁器口古鎮內外被淹，現場實行交通管制，另外

有交通要道被水淹沒。重慶市水利局今早表示，根據長江委監測數據，長江菜園壩站水位下降１

１厘米，進入退水階段，標誌著洪峰正在通過重慶中心城區。



＊習近平到訪安徽視察水情＊



今次汛情險峻，亦引起了中共高層的關注，國家主席習近平日前最近到安徽省視察水勢，１

８日先到阜陽市王家壩閘察看淮河水情，翌日早上到安徽省馬鞍山調研長江水情，下午再到合肥

巢湖。

不過亦有國情專家指出，習近平日前公開露面，是為對外透露「北戴河會議」已結束。在疫

情及洪災打擊經濟、糧食問題、港台問題，還有中美對抗等議題夾擊下，被指是內外變數最多的

一次會議，從中共高層「隱身」的日數來看，外界判斷今年北戴河會議時程超長。

