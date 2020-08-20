【ＦＯＣＵＳ】減辣續命工商舖，港樓預期防逆轉

【ＦＯＣＵＳ】繼「舖王」波叔今年連番甩貨，「磁帶大王」周三（１９日）再公開標售渣

華道全幢物業之際，金管局同日傍晚突宣布放寬非住宅物業按揭成數，為樓市逾十年來首次「減

辣」。

修例風暴、新冠疫情、中美交惡一浪接一浪的衝擊，令本港商業區吉舖處處，寫字樓空置率

升至十年高，減辣新舉相當於官方背書非住宅物業市場進入下行周期。儘管金管局強調，外界不

應對今次措施過分解讀，而現時未有適合條件降低住宅按揭成數上限；但地產估值作為社會財富

及未來信心的試金石，一旦預期逆轉，意義恐遠不止樓價調整多少那麼簡單。



＊資深投資者甩身，實際市況恐更慘＊



繼「舖王」波叔今年連番甩貨後，港島區周三現肺疫爆發後最大宗工貿物業放售個案，「磁

帶大王」陳秉志全幢標售北角柯達大廈一期，意向價１５億；對上一次是通利琴行家族等於４月

放售的軒尼詩道全幢物業，市值１０億元。

受修例風暴、新冠疫情、中美交惡連環衝擊，本港零售業哀鴻遍野及寫字樓空置飆升，令工

商物業減價求售消息不絕於市。據政府數據，截至６月的寫字樓、分層工廠大廈、零售業樓宇價

格，分別較去年５月高位下跌１５％、１１％、１０％，而實際市況恐更慘。就在本月，兩處分

別位於佐敦的商業大廈及西營盤的酒店全幢，成交價劈價幅度高達５０％及３１％；而位於香港

仔的地舖，持貨近８年的業主不惜蝕７００萬走人。

眼見投資者紛紛甩貨套現，金管局同日傍晚突宣布放寬非住宅物業（工商舖）按揭成數１０

個百分點，上限最多可達五成，是逾十年來樓市首次正式「減辣」，以刺激成交、便利加按，為

業主續命之意明顯。



＊上漲模式一旦終結，意義不可小覷＊



減辣新舉相當於官方背書非住宅物業市場進入下行周期，現時的關注是，此會否預示住宅市

場未來同樣減辣有望？對此，金管局的說法是，住宅樓價較去年５月高位僅跌２﹒７％，根本未

有合適環境調整按揭成數。

值得留意的是，金管局直認，決定非住宅物業減辣的考慮因素不單是價格走勢、交投量，還

包括經濟基調、外圍環境等因素。當全港寫字樓空置面積保守估計相當於整個匯豐銀行大廈，內

地客不惜蝕價數百萬轉手豪宅套現（如月初帳面蝕８２０萬元沽愉景灣「悅堤」），私樓租金早

前連跌９個月……冠絕全球的港樓估值，未來增值及回報預期會否因經濟及大環境信心不足，遲

早逆轉？倘若真的如此，即使實際價格只是溫和下降，但過往逾十年的上漲模式一旦終結，意義

不可小覷。

此外，所謂「識睇要睇勢」，當聯儲凌晨公布的最新會議紀要對強化前瞻指引一改積極態度

，並開始討論量寬的潛在風險；「最後的盛宴」或已在眼前，勿奢望離地港樓能夠置身事外。

