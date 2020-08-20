《法證攻防－林恩》電商相繼放榜，京東業績後破頂

《法證攻防》京東（０９６１８）６月１８日於本港第二上市，本周一（１７日）盤後交出

首份成績表，第二季度表現超出市場預期。京東期內錄得收入按年增長３３﹒８％至２０１１億

人民幣。集團第二季度在業務擴張之下有效控制運營支出，純利按年大漲超六成，淨利率由去年

同期的２﹒３７％上升至２﹒９４％。截至６月底，年度活躍用戶數高達４﹒１７４億，６月手

機每日活躍用戶按年增長４０％。京東業績推動股價兩日大漲１４﹒５％，連破１０天及２０天

線，創上市以來新高。

內地電商龍頭阿里巴巴（０９９８８）將於星期四盤後公布業績。上周恆指公司公布最新季

檢結果，阿里巴巴與小米集團（０１８１０）分別佔恆指比重５％及２﹒５９％，而美團點評

（０３６９０）暫無緣「染藍」，相關變動將於於下月７日（星期一）生效。根據國家商務局數

據，內地網上零售額按年同比增長７﹒３％，其中實物商品同比增１４﹒３％。而實物商品網上

零售額已佔總零售額的２５﹒２％，比去年同期提升５﹒６％。數據反映了內地電商平台在疫情

之下受益，零售業更快地向網上遷移。值得注意的是，阿里巴巴電商運營模式以第三方平台為主

，以收取佣金及服務費為主要收入模式，與京東以實物銷售為主的模式有所不同。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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