《陸言堂－陳永陸》新經濟股壓力似不容忽視

《陸言堂》港股日升日跌，走勢難以估計，不過由於欠缺新的刺激，同時負面消息似乎已被

市場消化，因為中美的問題，大家早已認為難以解決，問題是如果美國沒有新的行動，同時沒有

企業被美國禁制，那麼對港股市場的影響暫時有限，因為如果對比不少區內市場，甚至對比美股

，港股更是超值，所以恆指在２５０００點以下有支持，亦屬正常。



不過，新經濟股的壓力似乎不容忽視，除了因為現在中美的主戰場在科網股上之外，不少新

經濟股累積升幅不少，亦是一大因素，當然，大家會覺得京東（０９６１８）今日（２１日）顯

著上升，乃代表新經濟股仍然有一定的上升空間，可是投資者同時要注意的是京東除了有業績支

持外，在港上市不久，亦是一個因素，因為經過一輪消化後，相信持有京東作短線炒賣的散戶已

不多，所以只需要略為發力，京東的股價發力向上其實亦不難，不過３００元應該是一個大關口

，已突破亦不會太容易。另外亦要留意京東大升只是其個別因素，就算騰訊一度大升超過３％，

但收市亦只能升近２％，可見即時回吐的壓力頗大。



故此，舊經濟股似乎仍然是一個較佳的選擇，當中以內險股的走勢仍然較佳，而當中可以留

意的是財險（０２３２８）及中國太保（００９６６），因為走勢較為落後，同時亦可以留意一

眾內地券商股，雖然內地股市的表現較為反覆，但走勢仍然向上為主，所以內地券商股相信會有

不錯的表現。



與此同時，澳門股今日成為大市的焦點所在，因為內地旅客遊澳的數量大增，同時澳門的疫

情亦持續受到控制，令大家相信澳門賭業可以在短期內出現明顯復甦，可是不少澳門股已回升至

接近疫情前的水平，再升的空間有限，所以建議等待回吐時才作出趁低吸納的行動。

《獨立股評人 陳永陸》



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