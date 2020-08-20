《陶冬天下－陶冬》美元跌多少？

《陶冬天下》美元牛，早就該壽終正寢了，只是英國脫歐、中美貿易戰和２０２０年股災為

脫離了基本面因素的強勢美元續了命。這十年是戰後美國生產力提高最慢的，財政赤字卻在暴漲

，美元得以維持強勢在於日本和歐洲先後進入了負利率時代，美國國債與主要發達國家國債相比

利率具有明顯的優勢；美國經濟與就業和主要發達國家相比也顯得更有活力，於是大量資金流向

美元資產，成就了美股、美債的一輪世紀牛市。



然而今年以來，美國的利率優勢和增長優勢突然消失，聯邦儲備局瘋狂印鈔，特朗普政府在

世界各地倒行逆施，美國已經失去了作為世界霸主所應有的經濟和道德高地，美元匯率也就面臨

一場調整。觸動美元指數急跌的催化劑，是歐洲排除萬難就設立經濟穩定基金達成共識，此舉被

認為是歐盟向財政統一邁出了一大步。當然，美國在抗擊新冠疫情上表現明顯差過北半球任何一

個國家，不僅未能展現出世界第一強國的風範，更限制了人流管制的解禁，可能造成更嚴重的財

政缺口。



究竟這是一場１０％的匯率調整，還是３０－５０％的超級大調整呢？



美國正在製造一個和平時期前所未有的財政赤字。儘管隨著經濟重啟的展開，經濟活動會從

極端的水平明顯反彈，但是預計反彈到疫情前水平的七八成就會止步，接下來的就業修復會十分

困難，企業信心也不足，信用風險才剛剛浮現。為保障經濟不出現災難性斷裂，緊急救援停不得

，財政赤字規模巨大。聯儲唯有維持龐大的ＱＥ項目，才能彌補財政赤字和壓低償債成本。在可

預見的未來，筆者認為美元零風險利率會維持在很低的水平，甚至更低，這就消除了海外資金回

流美國的一個核心原因。除此之外，美國的國力、道德信服力均在下降。



但是目前才沒有見到促使美元進行大調整的標誌性事件。七十年代初美元大調整的標誌性事

件和催化劑是美元與黃金脫勾，布列頓森林體系崩潰。八十年代中美元大調整的標誌性事件是廣

場協議，日圓引領了全球非美資產升值。本世紀初美元大調整的標誌性事件歐元誕生，並隨後成

為新的國際流行貨幣。匯率是蹺蹺板，美元在周期性貶值之外會不會有更大的結構性調整，在相

當程度上取決於有沒有足以與之抗衡的另一種貨幣。



筆者看來，加密貨幣幣值過於波動而且接受度不高，官方電子貨幣則在醞釀中或剛剛啟動，

兩者均無挑戰美元的實力。此時此刻，有實力成為美元潛在對手的只有兩種貨幣，一是歐元，一

是人民幣。如果歐洲能夠在財政統一上再進一步，歐元有實力給美元匯率帶來長期壓力，但是統

一的財政政策和嚴謹的預算紀律，在歐洲並不容易實行。中國是全球第二大經濟體並擁有與美國

相媲美的內需市場，但是人民幣國際化似乎仍十分遙遠，北京對此也不再熱衷。



美元在過去半個世紀，曾經經歷過幾次大跌。上世紀七十年代初，觸發美元匯率暴跌的是美

元告別金本位，與黃金脫勾，當時美國深陷滯脹的經濟環境。八十年代中，觸發美元暴跌的是廣

場協議，日圓為首的發達國家貨幣同步對美元升值。本世紀初，觸發美元暴跌的是歐元誕生並成

為新的國際儲蓄貨幣，聯儲連續下調利率。



美元已經具備大調整的多數要素，但是暫時看不到一個替代性的強勢貨幣出現。缺少挑戰貨

幣，則美元只在經歷一個周期性回落的過程。不過，要留意歐洲的財政一體化和人民幣自由兌換

，如果其中一個出現，則美元匯率可能經歷大貶值，全球風險資產也將面臨大變局。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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