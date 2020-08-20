【新冠肺炎】伊院９２歲女患者離世，累計７３人死

《經濟通通訊社２０日專訊》伊利沙伯醫院發言人公布，一名確診２０１９冠狀病毒病的

９２歲女病人（個案編號：４２８１）於今日離世。連同上述個案，至今共有７３名新冠肺炎確

診病人於公立醫院離世。

該名女病人家住何文田愛民邨建民樓，有長期病患，於８月１１日因發燒入住伊利沙伯醫院

接受治療。病人情況持續惡化，延至今日早上８時４８分離世。（ｃｌ）

