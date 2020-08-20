【新冠肺炎】消息：行會通過授權衞生主任以外人員追查確診者源頭

《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，行政會議召開特別會議，通過除了衞生主任外，政府

可授權其他相關人員，追查確診感染新型冠狀病毒人士的源頭。

消息透露，現時追查源頭人手並不足夠，未能及早切斷傳播鏈，新安排有助加強追查源頭的

能力，政府可授權的人包括紀律部隊，按實際需要而定。（ｃｌ）

