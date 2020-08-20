【新冠肺炎】消息：政府最快明天公布全民檢測計劃詳情

《經濟通通訊社２０日專訊》消息透露，政府最快明天（２１日）公布全民檢測計劃詳情，

檢測計劃將於９月１日推出，當局在十八區設採樣站，選址包括康文署的體育館、社區會堂及學

校等，參與的市民將由專人採集鼻腔及咽喉樣本。

據悉，初步計劃每個採樣團隊有十八人，領隊由具經驗的醫生、牙醫或護士擔任，下設七個

副領隊和十個採樣員，暫定每小時３００至８００元車馬費。工作人員事前須接受培訓，當局會

為他們提供足夠防護裝備，包括Ｎ９５、防護衣物等。（ｃｌ）

