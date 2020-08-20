【企業盈警】綠科科技（１９５）料中期盈轉虧蝕４２００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》綠科科技（００１９５）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止將錄得虧損約４２００萬元，對比去年同期錄得溢利２９００萬元。

轉盈為虧主要由於上半年錫精礦的交易價格和產量下降；基於估值模式計算，未來錫價預期

下跌，又基於２０２０年６月３０日的初步估算，雷尼森爾地下礦的物業、廠房及設備以及勘探

和評估資產將預期產生減值虧損；以及法律及專業費用上升。（ｃｗ）

