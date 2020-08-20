【企業盈警】新明中國料中期虧損擴大至不多於８２００萬人民幣

《經濟通通訊社２０日專訊》新明中國控股（０２６９９）公布，集團預期截至２０２０年
６月３０日止將錄得不多於８２００萬元人民幣的虧損，對比去年同期虧損６５０萬元。
虧損擴大主要由於其他開支增大；期間投資物業公允價值變動較大；以及新型冠狀病毒爆發
，物業銷售不可避免地陷入停頓。（ｃｗ）
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