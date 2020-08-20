【企業盈警】中國星（３２６）料中期虧損擴至最多７０００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國星（００３２６）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

介乎約６０００萬至７０００萬元，比去年同期虧損約１６９４萬元有所擴大。

該集團指，虧損擴大主因確認透過損益以公平價值列帳金融資產公平價值變動虧損約

７２００萬元，較去年同期約２８７６萬元顯著增加所致。

該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

