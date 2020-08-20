【企業盈警】美力時（０１００５）料中期盈轉虧最少３０００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》美力時（０１００５）公布，預期截至６月３０日止中期虧損
不少於３０００萬元，而去年同期則為溢利約１﹒２４億元，當中包括因終止確認非流動資產而
錄８５３０萬元之一次性收益。
該集團指，虧損主因全球於上半年受到新型冠狀病毒病爆發不利影響，營業額及毛利均下降
。儘管如此，該集團指，整體財務及業務狀況仍然良好。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
|中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情 滬指守三千四 外資出逃逾一個月多
|FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強 小心劇情物極必反
|財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊 下站18元？
|香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼 可重新選擇指定月份
|中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制 不搞大水漫灌被重提 滬指四連升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰