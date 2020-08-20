【企業盈警】美力時（０１００５）料中期盈轉虧最少３０００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》美力時（０１００５）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

不少於３０００萬元，而去年同期則為溢利約１﹒２４億元，當中包括因終止確認非流動資產而

錄８５３０萬元之一次性收益。

該集團指，虧損主因全球於上半年受到新型冠狀病毒病爆發不利影響，營業額及毛利均下降

。儘管如此，該集團指，整體財務及業務狀況仍然良好。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

