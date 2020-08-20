【企業盈警】中國地產料中期盈轉虧最少１４﹒７億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》中國地產（０１８３８）公布，預期截至６月３０日止中期將

錄得淨虧損不少於１４﹒６８億元（人民幣．下同），去年同期則錄純利約１﹒６億元。

該集團指，虧損主因投資物業公平值下調不少於１０﹒７７億元，以及與若干貸方的訴訟和

解費及其他相關費用撥備約４﹒１９億元。儘管如此，該集團指，資產負債表及現金流狀況維持

穩健，且預期淨虧損主要是由於投資物業重估虧損所致，屬非現金性質。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

