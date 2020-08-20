【企業盈警】黎氏企業（２２６６）中期盈轉虧最少７３０萬澳門元

《經濟通通訊社２０日專訊》黎氏企業（０２２６６）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期虧損不少於７３０萬澳門元，去年同期溢利約１１０萬澳門元。

然而，該集團考慮到現有市場環境，正在評估是否有必要就合約資產進一步計提撥備，倘若

作出則虧損金額可能進一步增加。該集團指，虧損主因爆發新型冠狀病毒，導致澳門及香港整體

裝修及建築業經營環境惡劣。此外，ＣＯＶＩＤ－１９亦導致新餐廳業務虧損。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

