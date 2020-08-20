【企業盈喜】第七大道（７９７）料中期虧轉盈最多４０００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》第七大道（００７９７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎約３０００萬元（人民幣．下同）至４０００萬元，而去年同期虧損約２５５９萬元。

該集團指，轉虧為盈主因去年下半年納入其合併範圍的上海辛辣網絡科技於上半年對其股東

應佔溢利的貢獻。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

