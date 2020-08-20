新秀麗（０１９１０）中期盈轉虧９﹒７億美元，不派息

《經濟通通訊社２０日專訊》新秀麗（０１９１０）公布，截至６月３０日止中期虧損約

９﹒７４億元（美元．下同），去年同期純利４９１０萬元，每股虧損０﹒６８元，不派中期股

息。

該集團指，銷售淨額跌５４﹒３％至約８﹒０２億元，受２０１９冠狀病毒疫症大流行的不

利影響所致，且由經營溢利轉為虧損約１０﹒６３億元，包括８﹒７７億元非現金減值費用，包

括商譽及商名無形資產減值以及若干零售點的租賃使用權資產及物業、廠房及設備減值，重組費

用涉２８８０萬元。該集團指，預計採取的措施將於年內節省現金近６億元，包括大幅削減營銷

和非營銷的銷售和一般及管理開支、凍結資本開支及購買軟件、嚴格管理產品採購及營運資金，

以及暫停向股東作年度現金分派，於６月３０日有流動資金約１６億元。



＊７月銷售淨額減６９﹒８％，按月收窄＊



不過，該集團指，短期前景仍滿布陰霾，隨著全球市場開始緩慢重啟，銷售壓力於６月銷售

淨額按年減少７４﹒１％，而４及５月跌幅分別為８０﹒９％及７９﹒１％。７月銷售淨額按年

減少約６９﹒８％，而本月續呈逐步改善趨勢。然而，鑑於２０１９冠狀病毒疫症大流行規模和

嚴重程度，加上地緣政治不確定因素加劇，預計下半年經營環境仍然艱難。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

