《日入而息》阿里首季度業績勝預期，恒地少賺６２％，港股受壓

《今天重點》﹡阿里巴巴首季度非通用會計準則淨利潤升２８％勝預期；阿里巴巴首季度雲

計算收入升５９％至１２３億人幣

﹡恆地（０００１２）中期純利按年跌６２％，派中期息０﹒５元；上半年香

港租金收入跌５％，平均出租率９６％；恆地中期基礎盈利按年跌２３％，

本港物業銷售稅前溢利增３﹒６倍

﹡東亞（０００２３）半年賺１５億元升５３％，派息增至１６仙；東亞指三

成撥備因應未來前景估算而作，現無任何裁員計劃；東亞上半年淨利息收入

跌１７﹒６％至６１億，減值損失減少４３％；東亞中期內地業務撥備前經

營溢利約１１億，減值貸款率３﹒９２％；東亞料中國業務不久將來能扭

虧，出售中港業務檢討結果９月底公布

﹡消息指政府最快明天公布全民檢測計劃詳情

﹡本港７月整體消費物價下跌２﹒３％，基本通脹率０﹒２％



《即日市況》﹡中美近日將重啟貿談，港股收跌３８７點報２４７９１失兩萬五



《深滬股市》﹡滬指收跌１﹒３％兩連跌成交顯著減，人行寬鬆預期降



《美元匯價》﹡留意美元２０天線表現，破則或可挑戰９４；歐元最新報１﹒１８４６╱

４９，日圓最新報１０５﹒８８╱９１



《公司業績》﹡招商局置地（００９７８）中期溢利８２８６萬元人民幣，跌逾８３％，不

派息

﹡東亞（０００２３）半年賺１５億元升５３％，派息增至１６仙

﹡中化化肥（００２９７）中期賺４﹒４８億元人民幣，升不足１％，不派息

﹡中遠海運國際（００５１７）中期純利跌１２％，派中期息６﹒５仙

﹡中糧包裝（００９０６）中期多賺７％，連特息派１４﹒４港仙

﹡國藥（０１０９９）附屬國藥股份中期溢利跌近１８％至６﹒２億元人民幣

﹡中國罕王（０３７８８）中期賺１﹒７億元人幣，升５５﹒４％，派４港仙

﹡雅生活（０３３１９）半年盈利７﹒６億元人民幣，升四成，不派息

﹡新鴻基公司（０００８６）半年賺７億元，跌逾３２％，股息維持１２仙

﹡粵豐環保（０１３８１）半年多賺１３％至４﹒５２億元，息３﹒７仙

﹡嘉里建設（００６８３）中期純利跌七成至１１億元，派中期息０﹒４元；

﹡嘉里建設中期基本溢利跌６５％，香港物業收入跌５４％

﹡嘉華國際（００１７３）半年多賺６８％至２５﹒６億元，息增至７仙

﹡嘉耀（０１６２６）中期虧損收窄至６６２萬元人民幣，不派息

﹡世茂集團（００８１３）附屬世茂股份半年利潤跌約三成四，不派息

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）中期溢利１３２２萬升五成五，派息

０﹒０７美仙

﹡中國建築興業（００８３０）中期多賺１％至１﹒５５億元，不派中期息

﹡中裕燃氣（０３６３３）中期純利升１％至５﹒１億元，派息２港仙

﹡欣融（０１５８７）中期賺８２９﹒２萬元人民幣，跌３９﹒１％，不派息

﹡保利達資產（００２０８）半年純利跌近九成，息１﹒４仙

﹡景業名邦（０２２３１）半年賺２億元人民幣，升６％，派３﹒５９分

﹡春泉產業信託（０１４２６）半年盈轉虧２﹒６億元人民幣，每股分派

９﹒５港仙

﹡榮威國際（０３３５８）上半年少賺２５﹒５％，不派中期息

﹡新奧能源（０２６８８）中期純利下降２０％至２７億元人民幣，不派息

﹡平安好醫生（０１８３３）中期虧損收窄至２﹒１４億元人民幣，不派息

﹡新晨動力（０１１４８）中期盈轉虧蝕７８６２萬元人民幣，不派中期息

﹡海爾電器（０１１６９）中期少賺２７％至１３﹒３５億元人幣，不派息

﹡中海物業（０２６６９）中期純利按年升１２％至２﹒８億元，派息

２﹒２仙

﹡中銀航空租賃（０２５８８）中期純利按年升０﹒７％，中期息

０﹒１３９８美元

﹡恆基發展（０００９７）中期多賺１﹒２９倍至４８００萬，派中期息１仙

﹡恆地（０００１２）中期純利按年跌６２％，派中期息０﹒５元

﹡九興控股（０１８３６）上半年盈轉虧，蝕５２５萬美元，不派中期息

﹡載通（０００６２）中期盈轉虧蝕５１８０萬元，不派中期息

﹡華電國際（０１０７１）中期純利按年升４７％至２４億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）上半年香港租金收入跌５％，平均出租率９６％；恆地

中期基礎盈利按年跌２３％，本港物業銷售稅前溢利增３﹒６倍

﹡三盛（０２１８３）附屬近３億元人民幣收購溫州物業項目２５％股權

﹡上海証大（００７５５）以３３００萬人幣出售物業公司

﹡中移動（００９４１）７月５Ｇ上客量放慢，按月淨增１３８５﹒８萬戶

﹡友邦（０１２９９）業務於疫情過後將回復，對香港市場長遠前景感正面

﹡永利澳門（０１１２８）發兩批票據集８﹒５億美元，用於償還貸款

﹡東亞（０００２３）三成撥備因應未來前景估算而作，現無任何裁員計劃；

東亞上半年淨利息收入跌１７﹒６％至６１億，減值損失減少４３％；東亞

中期內地業務撥備前經營溢利約１１億，減值貸款率３﹒９２％；東亞料中

國業務不久將來能扭虧，出售中港業務檢討結果９月底公布

﹡東陽光藥（０１５５８）獲批逾２億股Ｈ股９月３日上市

﹡阿里巴巴（０９９８８）與國家電投達成共識，推動能源數字化應用

﹡香港信貸（０１２７３）與借款人達成２１００萬元有抵押貸款協議，年息

１０厘

﹡浙商銀行（０２０１６）與北大集團糾紛中止，待北大方正破產案完審

﹡彩虹新能源（００４３８）全氧燃燒工藝成為重要技術支撐

﹡量子思維（０８０５０）出售投資、網絡公司全數股權，料錄收益逾

５０８３萬

﹡據報安博凱投資基金團隊正與北汽集團就神州租車（００６９９）私有化進

行談判

﹡中聯通（００７６２）７月上客量按月淨增２﹒６萬戶，４Ｇ用戶淨增

１６６萬戶

﹡平安好醫生（０１８３３）委任葉瀾為公司總經理助理兼首席財務官

﹡新天綠色能源（００９５６）附屬與唐山皓華訂立儲罐合作合同



《國企紅籌》﹡報道指澳洲拒批蒙牛（０２３１９）收購澳洲同業



《神州民企》﹡中國高速傳動（００６５８）已提前贖回本金額５億元人民幣７﹒５％債券

﹡恆安（０１０４４）未來將會恆常化口罩及醫護用品業務，繼續拓展歐洲市

場



《中國要聞》﹡深圳地鐵１０號線啟用，「華為站」吸睛成打卡熱點

﹡第三批國家藥品集採今開標，據報２００藥企參與投標

﹡中證監對錦龍股份立案調查，涉違反券商股權管理規定

﹡最高法表示民間借貸利率司法保護上限大降至１５﹒４％

﹡人行表示次季銀行帳戶數量回升，非現金支付恢復增長；８月一年期和五年

期以上ＬＰＲ維持不變；人行１６００億逆回購利率持平，淨投放１００億

；ＬＰＲ機制實施滿周年，一年期利率累降４６個基點；７月滬市日均成交

環比升逾一倍；７月滬市日均成交環比升逾一倍

﹡首７月中國對外非金融類直投４２３６億，同比降２％

﹡上海金融法院受理證券糾紛普通代表人訴訟首案

﹡上海建工以底價８﹒３２億元人民幣獲上海惠南鎮宅地

﹡仁恆華發聯合體溢價三成奪上海住宅地，或引監管警惕

﹡臨港新片區「十四五」規劃和２４個專項規劃啟動研究；臨港新片區到

２０２２年地區增加值年增速將達２５％；臨港新片區推４２條行動方案，

推動前期政策落地見效

﹡交通部表示從推動郵輪遊艇產業等七方面支持自貿港建設

﹡券商競逐公募牌照，國泰君安率先遞交申請

﹡新增地方債已發行２﹒５６萬億，力爭１０月底前發完

﹡ＬＰＲ維持４個月不變，澳新表示顯示人行不會全面降息

﹡內銀超額備付金率跌至兩年半新低，料貨幣投放將加大

﹡三峽大壩罕見啟動１０孔同時洩洪，本輪強降雨趨結束；三峽大壩罕啟１１

孔洩洪，最強洪峰湧向長江中下游

﹡字節跳動擬就美消費者隱私訴訟達和解避免賠償

﹡林宣武稱終止豁免國際航運利得稅對港美都有損失

﹡美封殺ＴｉｋＴｏｋ，商務部表示堅定不移維護合法權益

﹡崔天凱稱有人蓄意將中美推向對抗，兩國必須和平共處

﹡廣州天河規劃打造「粵港澳大灣區世界級電競中心」

﹡百度遭美國投資者集體訴訟，指其作出虛假或誤導陳述

﹡河南酒店強推光盤，客人吃剩過多侍應須受罰

﹡秋糧作物重大病蟲害形勢不容樂觀，損失擬控在５％內

﹡內地啟直投模式下境外機構投資者直接外匯交易試運行

﹡阿里合夥人胡喜退出螞蟻智信杭州信息技術公司

﹡廣東高院出台１７條舉措為創業板註冊制提供司法保障

﹡華為夥銀聯等打造數字信用卡

﹡商務部回應中美貿談推遲：雙方已商定近日舉行通話；回應稀土出口降是否

反制美國，商務部：疫情影響經營

﹡商務部表示首７月進口大豆５５１３萬噸同比增１８％；消費市場韌性強潛

力大，有望延續平穩回升；中國仍是美國在內各國投資者投資興業熱土；加

速法律審核工作，推動ＲＣＥＰ年內簽協議；抓緊出台海南自貿港跨境服務

貿易負面清單

﹡７月新發放小微貸款平均利率同比降０﹒９１個百分點

﹡百度發布智能計算六大新產品，開放自建保定數據中心

﹡福布斯新加坡富豪榜：海底撈張勇夫婦仍居首位



《寶島快訊》﹡台股收挫３﹒３％報１２３６２點，成交急增近三成七



《其他消息》﹡民主黨將根據民調結果決定來年議會去留

﹡李柱銘等５人求撤警方手機搜查令敗訴

﹡旅遊業界向特首發公開信，冀盡早推第三輪防疫基金

﹡羅致光稱勿預期有第三期保就業，超市減價市民可獲益

﹡特區政府強烈譴責美國暫停或終止三項雙邊協定

﹡外交部表示香港將暫停履行港美司法互助協定

﹡政府延長電動車首次登記稅現有寬減安排三年

﹡香港與澳門的稅務安排生效

﹡本港７月整體消費物價下跌２﹒３％，基本通脹率０﹒２％

﹡政府將收回屯門５４幅私人農地興建公屋及教育設施

﹡深股通額度全日用２５．９億元；滬股通額度全日流走３３億元，陸股通淨

流出２８．２億

﹡呂志和稱對中港樓市發展審慎樂觀，相信整體住宅銷售仍向好

﹡中原表示新措施對工商舖有輕度支持，惟未能令市道轉熱

﹡世邦魏理仕料非住宅租金續降，新措施有助提高成交量

﹡匯豐表示中銀香港支持放寬「非住宅物業」按揭貸款措施

﹡經絡表示金管局新措施適時，將可刺激非住宅物業交投

﹡證監會第二季錄盈餘１﹒０５億元，持牌機構按年升３％



《新冠肺炎》﹡本港今錄１８宗確診個案，其中５宗病源不明

﹡確診減少或與颱風有關，政府門診延長派樣本包３個月

﹡中國新冠滅活疫苗在秘魯開展第三期臨床試驗

﹡北京表示市民在戶外活動時可不佩戴口罩

﹡華大基因試劑套裝被指侵權，案件押後至９月中訊

﹡澳洲與英阿斯利康達協議，擬購２５００萬劑疫苗

﹡華新水泥籌劃Ｂ股轉換至香港上市，ＡＢ股停牌兩日

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