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即市新聞

21/08/2020 12:01

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至２１╱８　１２：００）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　盈利╱（虧損）　　升╱跌　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　港交所（００３８８）　　　　　５２﹒３３　　　　１﹒００　　３﹒７１

　大行觀點：富瑞：第三季收入增長在交投量及新股集資推動下將加快╱野村：債券通將成另一
　　　　　　有望增長領域╱大和：過去舉措已有成果，多項因素推動盈利增長╱
　　　　　　目標價：３２５﹒０－４４７﹒１港元
　
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　友邦保險（０１２９９）　　　　２１﹒９７＊　－３５﹒００　　０﹒３５＠

　大行觀點：花旗：５、６月銷售已有起色，料最壞時間已過去╱野村：新業務價值表現令人失
　　　　　　望，惟料疫情過後業務將逐漸復甦╱美銀：應聚焦內地市場等長線增長╱
　　　　　　目標價：７２﹒６１－１００港元
　
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　恆基地產（０００１２）　　　　　２８﹒３４　－６２﹒００　　０﹒５０

　大行觀點：大和：未入帳銷售額達２５０億元，大量低成本的土儲開始變現╱高盛：中期核心
　　　　　　盈利超出預期，有足夠資源支持穩定派息╱目標價：３７－４８港元
　
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　煤氣　　（００００３）　　　　２６﹒６７　　－３１﹒４３　　０﹒１２

　大行觀點：瑞信：業績大致符合預期，下調每股盈利預測╱大和：料明年能繼續每２０股送１
　　　　　　紅股╱目標價：９﹒６－１０﹒５港元
　
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　中海油　（００８８３）　　　１０３﹒８３＃　－６５﹒７０　　０﹒２０＠

　大行觀點：大摩：成本控制情況令人驚喜╱大和：隨著油價反彈及資產減值減少，料下半年業
　　　　　　績改善╱目標價：１０－１２港元
　
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　吉利汽車（００１７５）　　　　２３﹒００＃　－４３﹒００　　　不派息

　大行觀點：大和：中期業績遜預期，惟料下半年銷量及利潤可復甦╱大摩：估值偏高及競爭加
　　　　　　劇或令毛利受壓╱花旗：數個因素或令公司迎來重估╱目標價：８－３０港元
　
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　恆安國際（０１０４４）　　　　２２﹒６０＃　　２０﹒３０　　１﹒２０＃

　大行觀點：野村：紙巾業務將是下半年增長動力╱大和：受惠於木漿價格低廉╱大摩：利好銷
　　　　　　售勢頭將持續╱目標價：７６﹒７－８７﹒０港元
　
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　金沙中國（０１９２８）　　　　（７﹒１６）＊　　　盈轉虧　　　不派息

　大行觀點：富瑞：恢復珠海居民赴澳旅遊簽註有助博彩業復甦╱目標價：４２港元
　
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　舜宇光學（０２３８２）　　　　１７﹒４９＃　　２２﹒２１　　　不派息

　大行觀點：中金：關注鏡頭業務的競爭╱大摩：可增加來自小米及ＯＰＰＯ的訂單╱
　　　　　　大和：明年或強勁增長╱目標價：１３８－２０７港元
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＠港元計算　　
　＊美元計算　　　
　＃人民幣計算
　
　　由８月１０日至８月１４日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月１４日
１２：３２刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅ
ｗｓｉｄ＝１３９４４＆ｐａｇｅ＝１＆ｃａｔｅｇｏｒｙ＝ｆｉｎａｎｃｅｎｅｗｓ
　
　　由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日
１２：１０刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｆｉｎａｎｃｅｎｅｗｓ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１３８８５　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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