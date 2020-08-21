【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至２１╱８ １２：００）



上市公司 盈利╱（虧損） 升╱跌 派息

（億元） （％） （元）

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港交所（００３８８） ５２﹒３３ １﹒００ ３﹒７１



大行觀點：富瑞：第三季收入增長在交投量及新股集資推動下將加快╱野村：債券通將成另一

有望增長領域╱大和：過去舉措已有成果，多項因素推動盈利增長╱

目標價：３２５﹒０－４４７﹒１港元



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友邦保險（０１２９９） ２１﹒９７＊ －３５﹒００ ０﹒３５＠



大行觀點：花旗：５、６月銷售已有起色，料最壞時間已過去╱野村：新業務價值表現令人失

望，惟料疫情過後業務將逐漸復甦╱美銀：應聚焦內地市場等長線增長╱

目標價：７２﹒６１－１００港元



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恆基地產（０００１２） ２８﹒３４ －６２﹒００ ０﹒５０



大行觀點：大和：未入帳銷售額達２５０億元，大量低成本的土儲開始變現╱高盛：中期核心

盈利超出預期，有足夠資源支持穩定派息╱目標價：３７－４８港元



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煤氣 （００００３） ２６﹒６７ －３１﹒４３ ０﹒１２



大行觀點：瑞信：業績大致符合預期，下調每股盈利預測╱大和：料明年能繼續每２０股送１

紅股╱目標價：９﹒６－１０﹒５港元



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中海油 （００８８３） １０３﹒８３＃ －６５﹒７０ ０﹒２０＠



大行觀點：大摩：成本控制情況令人驚喜╱大和：隨著油價反彈及資產減值減少，料下半年業

績改善╱目標價：１０－１２港元



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吉利汽車（００１７５） ２３﹒００＃ －４３﹒００ 不派息



大行觀點：大和：中期業績遜預期，惟料下半年銷量及利潤可復甦╱大摩：估值偏高及競爭加

劇或令毛利受壓╱花旗：數個因素或令公司迎來重估╱目標價：８－３０港元



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恆安國際（０１０４４） ２２﹒６０＃ ２０﹒３０ １﹒２０＃



大行觀點：野村：紙巾業務將是下半年增長動力╱大和：受惠於木漿價格低廉╱大摩：利好銷

售勢頭將持續╱目標價：７６﹒７－８７﹒０港元



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金沙中國（０１９２８） （７﹒１６）＊ 盈轉虧 不派息



大行觀點：富瑞：恢復珠海居民赴澳旅遊簽註有助博彩業復甦╱目標價：４２港元



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舜宇光學（０２３８２） １７﹒４９＃ ２２﹒２１ 不派息



大行觀點：中金：關注鏡頭業務的競爭╱大摩：可增加來自小米及ＯＰＰＯ的訂單╱

大和：明年或強勁增長╱目標價：１３８－２０７港元

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＠港元計算

＊美元計算

＃人民幣計算



由８月１０日至８月１４日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月１４日

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由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日

１２：１０刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

