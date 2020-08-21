《華爾街內望》就業數據疲弱，科技股表現強勁，美股反彈納指破頂

《經濟通通訊社２１日專訊》美國最新就業數據疲弱，不過科技股表現強勁，美股周四

（２０日）反彈，納指更破頂。

道指結束三連跌，收漲４６點或０﹒１７％，報２７７３９點。標指漲１０點或

０﹒３２％，報３３８５點。納指破頂漲１１８點或１﹒０６％，報１１２６４點，是本周第三

次破頂，並且是今年第３５次破頂。

最新數據顯示上周初次申請失業金人數意外回升至１００萬人大關之上，而早前一周數據自

疫情爆發以來首次跌穿１００萬。另外費城聯儲行公布最新數據顯示，８月製造業指數降幅大於

預期。

不過上周初次申請失業金人數的波動是在額外失業救濟到期後出現，目前民主黨和白宮尚未

就延長緩助達成共識。

蘋果、亞馬遜、微軟表現強勁支撐股市走高，蘋果更是美國唯一市值突破兩萬億美元的上市

公司。

其他個股方面，晶片製造商英偉達持平於４８５﹒６４美元，其季度銷售預期勝預期。英特

爾漲１﹒７％至４９﹒１７美元，公司宣布１００億美元股份回購計劃。

電動車製造商特斯拉延續近期漲勢，並首次突破２０００美元關口，公司即將進行拆股。Ｌ

Ｂｒａｎｄｓ漲３﹒８％至２９﹒５７美元，公司急外宣布錄得季度盈利。

指標十年期國債收益率跌２﹒４個基點，報０﹒６５０９％。（ａｌ）

