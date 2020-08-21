《出旗制勝－麥穎儀》美團今發業績，吼購２３２２９沽１７２８２

《出旗制勝》隔晚美股大三指數，道指及標指微升，納指升１１８點（１﹒０６％），再創

歷史新高。恆指今早（２１日）高開２１６點，截至中午１２點，恆指最高曾升３８７點，見過

２５１７９點。

美團（０３６９０）將於今日稍后公布中期業績，股價於業績前繼續造好，昨日（２０日）

股價逆市向上，升１﹒６％，報２３４﹒６元。今早更最高見過２４４﹒６元，創上市新高。美

團繼續是北水淨流入較多個股，已錄得連續１８日買入。看好的投資者若想作績前最後部署，或

可留意美團購２３２２９，行使價２６０﹒２元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅５２﹒６％，換

股比率１００兌１，２０２１年０２月２２日到期。上日認股證購沽街貨比例中以認沽證居多，

佔７０％。看淡的投資者或可留意美團沽１７２８２，行使價２００元，實際槓桿４﹒０倍，引

伸波幅５２﹒０％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。

小米（０１８１０）染藍令市場驚喜股價已連續７個交易日收漲，累計升幅超過２１％。周

四逆市升２％，收報１８﹒１８元，刷新２０１９年以來高位。除染藍喜訊之外，於剛過去的星

期日（１６日），小米手機十周歲生日那天，據小米官微發布，雷軍於斗音直播帶貨銷售金額高

達２﹒１億，累計觀看人數５０５３萬，創抖音直播帶貨雙紀錄。雷軍同時宣布，小米未來十年

將圍繞「重新創業、行穩致遠、互聯網＋制造」三大策略發展。投資者如對後市繼續看好或可留

意小米購１６９２４，行使價１８﹒８８元，實際槓桿４﹒６倍，引伸波幅５２﹒１％，換股比

率５兌１，２０２１年０１月１５日到期。看淡則可留意小米沽１７２７０，行使價１６﹒００

元，實際槓桿３﹒３倍，引伸波幅４８﹒３％，換股比率１０兌１，２０２１年０３月３０日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

