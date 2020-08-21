《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶今天必須努力反攻

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。昨天（２０日）港股裂口低開屬意料之內，惟其後乏力的反彈市況

卻非常不理想。恆生指數急速下試日線圖保歷加通道底部支持，短期局勢進一步轉弱。從另一個

角度來看，反覆橫行的走勢未變，大市尚待突破，好淡雙方仍在角力中。繼ＲＳＩ跌穿其５天平

均線後，ＳＴＣ的％Ｋ正欲跌回％Ｄ之下。加上保歷加通道中軸支持失守，若ＭＡＣＤ發出「牛

熊」沽空訊號，後市將不容樂觀。

早前好友大戶幾經辛苦，才成功將兩個指數期貨推回其大戶加權平均開倉水平之上，看來，

他們今天（２１日）必須努力反攻；否則，周線圖形勢將有可能轉弱，於大市回落調整的時候，

科技股仍有一定的買盤支持，各行業類別中，軟件服務業的資金淨主動買入最多，逾２０億元，

主動買沽比率收報５６：４４。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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