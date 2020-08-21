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即市新聞

21/08/2020 19:56

《窩輪匯智－陳恩因》窩輪到期將至，沽售還是等結算？

　　《窩輪匯智》上周提到騰訊（００７００）業績後反高潮，股價於高位出現回調，假如擔心
正股還需一段時間整固的話，可考慮換碼至年期較長及相對貼價的產品，從而調低槓桿及時間值
損耗的影響。結果，苦等一星期後，騰訊終於周五（２１日）發力回升近２％，收報５１８元，
重回５０天線以上。恭喜成功轉倉的投資者，有效避開高時間值損耗對輪價的影響。
　　近日有不少投資者問及，若持有的騰訊認購證已變為深入價內，而到期日為今個月底的話，
又應該如何處理？
　　首先，投資者要了解窩輪到期如何結算。窩輪到期時結算價乃按掛勾股份於到期日前（不包
括該日）的五日平均收市價計算。如掛勾資產的價格高於認購權證的行使價，該權證則屬「價內
」。倘現金結算金額為正數，則窩輪將於屆滿日期自動行使。倘現金結算金額為零或負數，即等
於或低於行使費用，則閣下將損失全部投資。閣下於買賣權證前應仔細考慮不同因素，例如掛勾
股份的價值及價格波幅。
　　另外亦有投資者問，若手持的窩輪仍處於價外，但到期日愈來愈近，發現輪價亦跌得愈來愈
急，是該留守至結算還是止蝕轉碼？正如上述所講，若結算時未能產生內在值，現金結算金額將
為零或是負數，亦即損失全部本金。因此，投資者作決定前，宜對相關資產走勢及自己風險承受
能力作評估，亦可計算一下，到底正股結算要升跌多少，才能到達「打和點」。至於「打和點」
如何計算，下周再詳述。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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