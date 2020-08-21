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即市新聞

21/08/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》眾地莫企

　　《缸邊隨筆》近日金融市場，常有反艇行情。金價急挫，債息突揚，美匯彈上，股價噴井。
行情出現急、突、彈、噴，原因？不是因為看好人多，而是看淡人多，給看穿的大戶一窩端了淡
友，即是夾淡倉。
　
　　先看金，金價由年初升至逾２０００美元一盎斯，升逾３００多美元，逾２０多巴仙。金，
不是科技火箭部隊，不可以短期倍翻。金，是烏龜部隊，只可一步一步爬，可以爬得很遠、很高
，但斷不可一步登天。
　
　　金升的原因是鈔印太多，鈔一日收不回去，鈔仍一日再印，金價只得升路一條，但得慢升，
要按印鈔速度來升，而不是按投資者的熱情來升。
　
　　當然，金升，還繫於國際政治形勢。的確，一如巴菲特所言，金價是因恐懼而升，是，沒錯
。但恐懼甚麼？不是恐懼通脹（這是８０年代金升的理由），而是恐懼印鈔多，人心不穩。而人
心不穩，是可以一朝更變的。
　
　　債息突揚，基於一點，美儲局印鈔不夠快、不夠多，日前美儲局議息會議，表達暫不會印、
印、印鈔。結果是美債息突揚。
　
　　美儲局議息會議公布暫不會印、印、印鈔，美股便急挫，因為今時美股已要飲美鈔「血」而
生。
　
＊印鈔減慢，美匯彈上＊
　
　　美儲局一減慢印鈔速度，就使到美匯彈上。
　
　　金、股、債、匯市場近日連番急、突、彈、噴式反艇，都是基於一點，市場全預期美儲局會
印、印、印鈔，這是眾地，但作為謹慎投資者，是要考慮一旦過於聚眾，就會成為單邊市，易被
大戶夾你一夾。
　
　　８月１６日，一個外媒對美匯淡友的觀察，心水清者已知美匯被沽過度，無論有沒有美儲局
的軟鴿表態，只要有一點火星，眾地之人，就會被炸開花。
　
　　眾地雖莫企，但之所以能聚眾，就是眾聚必有因，在這情況下，時要同流，時要急流勇退，
進退之間時勢要拿揑好，才不會被「逃難」的投資者踩死。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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