《青工俠說－廖錦興》疫困在家的四大問題

《青工俠說》新型冠狀病毒令全球經濟和民生受到嚴重影響，歐美國家雖然稍見緩和，但每

天仍有數以萬計的確診和百計的死亡數字，相對而言，亞洲的疫情算是受控，但距離徹底安全和

能恢復跨境往來還需一段時間。因此社會都開始習慣在家工作、在家消費，和在家學習的生活新

常態。



華人社會大多遵從公共衛生和保持社交距離規則，令以華人為主的亞洲地區能在短期內遏止

疫情並可重啟經濟。然而，香港是個節奏緊湊的繁忙都市，根據２０１８年政府的報告，香港有

３３﹒７萬家中小型企業佔整體９８％，絕大部分中小企都從未試過長期在家工作的模式。自年

初疫情爆發後，政府呼籲在家工作、停學、停市、限聚令等等，如非必要都是留在家中避免受感

染，大伙兒都長期困在狹窄的單位內，將會出現四大問題：



一）有別於從事科技及軟件行業的工作模式，香港中小企並沒有長期在家工作的經驗和培訓，將

出現同事之間溝通不足、作業態度欠佳、工作效率下降，有些資源不足的小企業甚至未能為每位

在家工作的員工配備手提電腦；

二）產生家庭相處的問題，尤其與父母或兄弟姊妹同住，又或與伴侶家人同住的夫婦，在長期欠

缺充分私人空間的環境下，也許發生爭拗比增進感情的機會高；

三）困在家中，無論工作、朋友聯繫或娛樂都全靠電子產品，智能手機、平板電腦和電腦顯示屏

必定大派用場，然而長期使用電子產品將對眼睛產生不良問題；

四）香港人都喜歡運動，周末不是踩單車、踢波、行山就是跑步，現在第三波疫情在社區擴散，

限聚令降至最多兩人，而且在室內外都必須戴口罩，基本上都是留在家中，香港寸金尺土，在家

做運動也難，在欠缺恆常運動下將產生健康及肥胖問題。



要紓緩上述困難，有賴公司行政部人員的快速應變、主動索取資料制定抗疫守則並嚴格執行

，使各同事了解最新疫情和抗疫要求，各部門之間亦增強溝通，做到安全第一又不影響日常業務

。在家工作需要具備多項條件：

一）個人自律性；

二）團隊合作精神；

三）配備合適工具；

四）有靈活彈性和應變能力。



與家人緊密相處需要保持耐性，組織一些在家可玩的有趣遊戲令氣氛融洽，一家大小玩兒時

的大富翁或飛行棋亦可不亦樂乎。眼科專科周伯展醫生提出小貼士：８８８（每天８小時休息、

８小時工作、８小時嬉戲但不碰電子產品），使用電子產品時要將其光度、對比度、顏色及色溫

調低，不致令眼睛疲勞。最後是緊記看電子產品要「Ｂ＆Ｂ」即Ｂｌｉｎｋ（眨眼）和Ｂｒｅａ

ｋ（暫停）。浸大體育及運動學副教授雷雄德博士說在家運動其實不難，可做帶氧運動、力量運

動和伸展運動，如俯臥挺身、直腿向外轉、原地跑等等，可瀏覽網頁《賽馬會「肌」不可失大行

動》獲取更多在家運動的方法。《香港青年工業家協會會長 廖錦興》

