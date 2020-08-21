《專家之言－麥嘉嘉》把握「內循環」，吼５Ｇ、軟件及智能零售股

《專家之言》美國聯儲局公布７月聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議紀要，成員認為，

持續疫情危機將在短期內嚴重影響經濟活動，就業及通脹，並在中期對經濟前景構成相當大的風

險。將當前的隔夜聯邦基金基準利利率保持在０至０﹒２５％的範圍內，直到確信經濟渡過危機

。聯儲局表示，除了對經濟整體增長擔憂外，亦在會議上提到對金融體系面臨風險的憂慮。

整體而言，短期內疫情帶來的負面因素將會抵消通脹壓力，令通脹水平低於２％的目標。市場憧

憬聯儲局推高通脹目標，拖累美元走勢。反映美元走勢的美滙指數跌至２０１８年５月以來新低

，美國銀行８月份調查發現，有３６％的基金經紀認為押注美元淡倉是最受歡迎的交易，比例較

７月時的３０％明顯上升。聯儲局將維持刺激經濟措施，美滙短期未見底，反之市場普遍看好人

民幣走勢。



＊內地有強勁外部頭寸，制裁影響應可控＊



市場預測美國將對中國推出金融制裁。去年底中國的信貸總額達３０８﹒２萬億元人民幣，

當中１３﹒３萬億元人民幣或４﹒３％由外國貸款人提供。內地擁有強勁的外部頭寸，即使海外

資金受限制，資本外流的風險相對較低，料制裁影響應可控。

不過，金融制裁對部份內銀仍有不明良因素。首季末，國際銀行對中國實體債權為６７５０

億美元，當中５３％的貸款為美元。在美元貸款中，三分之二的借予內地銀行，這顯示倘離岸美

元資金有任何限制，都可能對中資銀行帶來不成比例的影響，進而影響其為內地企業提供境外營

運資金的能力。

另一方面，內地８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，是連續４個月維持不變。預計

年內貨幣投放將主要通過公開市場逆回購和中期借貸便利（ＭＬＦ）等操作進行，全面降準概率

明顯下降。人行已要求銀行必須將ＬＰＲ作為今年所有新增浮動利率貸款合約的基準利率，更多

貸款將以ＬＰＲ定價，內銀盈利能力承壓，利率敏感的市場中，小型銀行更為依賴利息和投資收

益，因而承受的壓力更大。



＊內需板塊仍看重，留意新能源車、家電股＊



此外，中國銀保監會主席郭樹清指出，經歷疫情後，銀行業資產質量轉壞無可避免。他預計

今年整個行業要處置的不良貸款，達３﹒４萬億元人民幣，疫情將使銀行業的新不良貸款會較去

年同期上升。內銀有制裁風險，貸款以ＬＰＲ定價，盈利能力承壓，加上不良貸款上升，均將限

制內銀股股價表現。

投資策略方面，內需仍為我們看好的板塊之一。我們建議投資者利用內需概念以把握「經濟

內循環」這一投資主題。內地商品網上零售額佔社會消費品零售總額已達２５﹒２％，比去年同

期提升５﹒６個百分點。在細分行業之中，新科技板塊的５Ｇ、軟體、智能零售、新能源汽車、

家電將成為今年下半年刺激消費的重要領域，投資者可留意。《申萬宏源投資顧問服務部主管

麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

