【阿里績後】阿里下半年銷售及雲業務仍有睇頭，高位有貨可續持有

《經濟通通訊社記者余嘉欣２１日報道》阿里巴巴（０９９８８）截至今年６月底首財季多

賺１﹒２４倍，非通用會計準則淨利潤按年增長２８％至３９４﹒７４億元人民幣，勝市場預期

。不過受隔晚ＡＤＲ走勢偏軟拖累，阿里今早要低開，惟半日已倒升。宏匯資產管理董事及投資

策略總監林嘉麒表示，阿里上季業績整體表現理想，惟核心業務表現未如同業京東（０９６１８

）在「宅經濟」概念帶動下加速增長，稍令人失望，惟集團商業鍵廣泛，兩者仍各有優勢。



＊核心業務未見加速增長，拖累隔晚美股走勢＊



除了盈利表現理想，阿里巴巴上季收入亦較預期好，按年增長３４％至１５３７﹒５１億元

人民幣，其中核心商業業務按年增長３４％至１３３３﹒１８億元人民幣；雲業務增長保持強勁

，收入增長５９％至１２３﹒５億元人民幣，但經營虧損則擴大１７﹒６％至１７﹒７億元人民

幣。

林嘉麒今早在《經濟通通訊社》ＮｅｗｓＴＶ節目－－開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ上表

示，整體而言，阿里巴巴首季業績可以接受，而由於上個財年第四季業務亦未有被疫情嚴重拖，

故嚴格來說不算是疫情後強勁復甦；反而同業京東上季業務加速增長，增加市場對阿里巴巴核心

業務的期望，而最終該部分業務只是平穩增長，這亦解釋為何阿里隔晚ＡＤＲ要向下。

在雲業務方面，他認為，雖然雲計算增長強勁，但虧損同時亦擴大，情況與金蝶

（００２６８）相似，雲業務收入及虧損同時擴大，反映目前大多數公司在雲業務發展方面仍未

算太穩定。



＊下半年直播銷售及雲業務仍令人期待＊



不過，他認為阿里巴巴下半年前景亦有亮點，值得市場關注。首先，在核心業務方面，今年

「６１８」銷售十分理想，他引述最新分析指，受惠直播帶領量最多的還是阿里旗下的淘寶平台

，不排除阿里下半年推出更多銷售活動，增長可追及京東。另外，阿里未來或加強向淘寶、天貓

平台上的商戶推廣其雲服務，亦有助進一步拓展雲業務市場。

至於京東，其上季實現強勁增長，林嘉麒認為，其中原因亦與其基數相對較低有關。若投資

者單純憧憬線上銷售業務，京東是不錯選擇，相信在市場氣氛帶動下可繼續造好。



＊美國若制裁將牽連甚廣，料白宮會三思＊



近日拖累阿里巴巴的負面因素便是美國針對中資企業進行制裁的憂慮，其中更傳阿里雲會遭

到封殺。他指出，阿里巴巴在美不只向企業提供雲業務，亦包括核心商業平台，讓當地中小企可

藉平台的網絡做生意。因此，一旦阿里在美被封殺，牽涉的不只是其雲業務，更會導致當地相關

中小企的業務被逼暫停。從商業角度而言，相關舉措牽連甚廣，他相信白官在作出決定前會三思

，所以認為制裁落實機會不太大。



＊林嘉麒﹕２５０元以上有貨者可續持有＊



股價方面，阿里巴巴隔晚ＡＤＲ穿２５０元，惟今日港股方面早段最多跌近２％，低見

２５０﹒６元，仍能企穩２５０元的關口；半日反覆上升，最高見２５８﹒６元升逾１％，午收

升０﹒８６％，報２５７﹒２元。半日錄得９﹒１４６億元資金淨流入，目前主動買沽比率為

６１：３９，反映資金仍在追捧阿里。

林嘉麒預料，阿里九月染藍，對其股價有一定支持，建議在２５０元水平持貨者繼續持有，

除非美方有加大制裁中資企業的苗頭出現，而當時股價又無力突破才考慮離場。他又指，阿里短

期２５５元仍頗關鍵，短炒阿里或想避開中概股的投資者，屆時可考慮在帳面有盈利時沽貨，而

仍虧損者可繼續持有，因為預料此輪即使回調，跌幅亦不會太多，在２３０元至２４０元會有支

持。

至於中長線目標價，他認為，阿里上望３００元並不難，問題是目前經歷中美磨擦、業績亦

已公布，再上動力不足；除非再有資金流入科技板塊，否則仍需一段時間始抵３００元。不過近

日美股蘋果等科企有追捧，他指出，不排除在港股期結後，整體科技板塊的投資氣氛會改善。



＊野村﹕主要電商類別增長強勁，業務令人驚喜＊



野村發表研究報告指，阿里巴巴首財季業績令人驚喜，與該行預測大致符合但勝市場預期，

主要受惠於核心商業業務ＥＢＩＴＤＡ較高所帶動。此外，上季旗下所有主要的電商類別均較去

年１２月季度增速相若或更快，其中快速消費品增長超越服飾成為集團最高購買類別。季內，淘

寶直播成交金額（ＧＭＶ）按年錄雙位數增幅，在變現方面，其推薦訊息流收入增長快速，佔總

客戶管理收入的比例達雙位數。

該行維持阿里巴巴美股「買入」評級及目標價３０９美元，並上調阿里巴巴２０２１及

２０２２財年收入各１％、每股盈利預測各６％及５％，以反映較高的利潤預測。

