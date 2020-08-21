【中概焦點】農夫山泉周一招股，據報４間券商預留千億孖展

《經濟通通訊社２１日專訊》有內地媒體引述消息報道，內地飲用水生產商農夫山泉預期下

周一（２４日）開始招股，預計９月８日掛牌，集資約１０億美元（約７８億港元），中金和摩

根士丹利為聯席保薦人，今次發行規模不足上市市值的４％，料有重磅基石投資者認購；目前４

間券商為農夫山泉合共預留近千億元孖展額。

據報已有多間券商為農夫山泉預留孖展，其中輝立預留３００億元、信誠預留１５０億元、

耀才（０１４２８）預留３００億元，以及大華繼顯預留２００億元。耀才行政總裁許繹彬預計

，孖展息率約２厘水平。

根據承銷團之一的摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值２８０億至３３２億美元（約２１８

４億至約２５８９﹒６億港元），相當於明年預測市盈率３２倍至３８倍，明年預測平均企業價

值倍數１９倍至２３倍。

有消費行業分析員表示，農夫山泉的基本面不俗，而且發行規模較小，預計上市估值肯定不

會低。

農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，公司的主要產品為覆蓋包裝飲用水、茶飲料

、功能飲料及果汁飲料等。根據弗若斯特沙利文報告，２０１２年至２０１９年間，公司連續八

年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。以２０１９年零售額計，農夫山泉在茶飲料

、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。（ｃａ）

