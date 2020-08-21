  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/08/2020 09:06

【中概焦點】農夫山泉周一招股，據報４間券商預留千億孖展

　　《經濟通通訊社２１日專訊》有內地媒體引述消息報道，內地飲用水生產商農夫山泉預期下
周一（２４日）開始招股，預計９月８日掛牌，集資約１０億美元（約７８億港元），中金和摩
根士丹利為聯席保薦人，今次發行規模不足上市市值的４％，料有重磅基石投資者認購；目前４
間券商為農夫山泉合共預留近千億元孖展額。
　　據報已有多間券商為農夫山泉預留孖展，其中輝立預留３００億元、信誠預留１５０億元、
耀才（０１４２８）預留３００億元，以及大華繼顯預留２００億元。耀才行政總裁許繹彬預計
，孖展息率約２厘水平。
　　根據承銷團之一的摩根士丹利報告指出，農夫山泉估值２８０億至３３２億美元（約２１８
４億至約２５８９﹒６億港元），相當於明年預測市盈率３２倍至３８倍，明年預測平均企業價
值倍數１９倍至２３倍。
　　有消費行業分析員表示，農夫山泉的基本面不俗，而且發行規模較小，預計上市估值肯定不
會低。
　　農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，公司的主要產品為覆蓋包裝飲用水、茶飲料
、功能飲料及果汁飲料等。根據弗若斯特沙利文報告，２０１２年至２０１９年間，公司連續八
年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。以２０１９年零售額計，農夫山泉在茶飲料
、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。（ｃａ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/08/2020
《神州經脈》中美近日重啟通話　LPR連續四月持平　滬指兩連跌
FOCUS20/08/2020
【FOCUS】減辣續命工商舖　港樓預期防逆轉
財經熱話20/08/2020
【AIA績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期　短期或試穿70元
財經熱話20/08/2020
【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力　大和看447.1元
中國故事20/08/2020
【汛情告急】三峽大壩罕啟11孔洩洪　最強洪峰湧向長江中下游
開市Good Morning20/08/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕友邦下半年前景可改善
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金