【大國博弈】美國國防部批准使用５種美國製無人機

《經濟通通訊社２１日專訊》美國國防部周四（２０日）宣布，批准使用５種美國製無人機

，包括Ａｌｔａｖｉａｎ、Ｐａｒｒｏｔ、Ｓｋｙｄｉｏ、Ｔｅａｌ和Ｖａｎｔａｇｅ

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ的無人機，並自下月起成為聯邦政府機構的安全採購選項。

國防部強調，美國需要取代中國小型無人機的選項，今次可強化美國及盟邦在無人機領域的

長期活力，而無人機正遵循美軍禁止採購中國製無人飛行系統的法律規定。（ａｌ）

