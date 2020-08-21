港股高開２１５點報２５００７點，國指漲８０點，科指升３７點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數造好，其中納指更創上市新高，亞洲股市今

早表現榮辱互見，日經升１８２點，台北加權指數跌４１６點，港股方面則高開２１５點，騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）高開約２％，撐起大市氣氛，另外本地地產股略有追捧，

恆基地產（０００１２）升１﹒６８％，恆隆地產（００１０１）升１﹒４６％。恆生指數報２

５００７點，升２１５點或升０﹒８７％，主板成交２１﹒９４億元。國企指數報１０２３６點

，升８０點或升０﹒８０％。恆生科技指數報７２０５，升３７點或升０﹒５３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報３３﹒６５元，；香港交易所（００３８

８）升０﹒７５％，報３７３﹒８元，；騰訊控股（００７００）升１﹒６７％，報５１６﹒５

元；中國移動（００９４１）升０﹒７８％，報５８﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒

０８％，報７３﹒６５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ５﹒５６元 升３﹒１５％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒６５元 升２﹒０８％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒６５元 升１﹒９１％

恆基地產（０００１２） ３０﹒３０元 升１﹒６８％

騰訊控股（００７００） ５１６﹒５０元 升１﹒６７％



銀河娛樂（０００２７） ５９﹒６０元 升１﹒６２％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒９０元 升１﹒４６％

長江基建（０１０３８） ４１﹒３５元 升１﹒３５％

太古Ａ （０００１９） ４１﹒３０元 升１﹒２３％

石藥集團（０１０９３） １５﹒８４元 升１﹒１５％

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（ｕｌ）

