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即市新聞

21/08/2020 09:23

港股高開２１５點報２５００７點，國指漲８０點，科指升３７點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數造好，其中納指更創上市新高，亞洲股市今
早表現榮辱互見，日經升１８２點，台北加權指數跌４１６點，港股方面則高開２１５點，騰訊
（００７００）及友邦（０１２９９）高開約２％，撐起大市氣氛，另外本地地產股略有追捧，
恆基地產（０００１２）升１﹒６８％，恆隆地產（００１０１）升１﹒４６％。恆生指數報２
５００７點，升２１５點或升０﹒８７％，主板成交２１﹒９４億元。國企指數報１０２３６點
，升８０點或升０﹒８０％。恆生科技指數報７２０５，升３７點或升０﹒５３％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報３３﹒６５元，；香港交易所（００３８
８）升０﹒７５％，報３７３﹒８元，；騰訊控股（００７００）升１﹒６７％，報５１６﹒５
元；中國移動（００９４１）升０﹒７８％，報５８﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒
０８％，報７３﹒６５元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒５６元　　　升３﹒１５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７３﹒６５元　　　升２﹒０８％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒６５元　　　升１﹒９１％
　　恆基地產（０００１２）　　３０﹒３０元　　　升１﹒６８％
　　騰訊控股（００７００）　５１６﹒５０元　　　升１﹒６７％

　　銀河娛樂（０００２７）　　５９﹒６０元　　　升１﹒６２％
　　恆隆地產（００１０１）　　２０﹒９０元　　　升１﹒４６％
　　長江基建（０１０３８）　　４１﹒３５元　　　升１﹒３５％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４１﹒３０元　　　升１﹒２３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒８４元　　　升１﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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