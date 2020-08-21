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即市新聞

21/08/2020 16:41

《盤後部署》中美關係與疫情因素未明朗，港股難企穩二萬五關

　　《經濟通通訊社２１日專訊》外圍股市造好，牽動港股今日揚升，高開２１５點至２５００
７點，重上二萬五關以上，更曾揚升至２５１７８點。本港疫情漸回穩，帶動賭股與收租地產股
揚升領跑大市。港股最終收報２５１１３點，升３２２點或升１﹒３０％。國企指數報１０２１
２點，升５６點或升０﹒５６％。恆生科技指數報７１６８點，升１點。主板成交達１１８１億
元變動不大。
　　Ａ場方面，上證綜合指數報３３８０點，升１６點或升０﹒５０％，成交３６１２﹒８２億
元人民幣。深證成份指數報１３４７８點，升１５７點或升１﹒１８％，成交４８２９﹒５３億
元人民幣。兩市成交合計８４４２﹒３５億人民幣微跌約３％。

＊美聯儲或降通脹目標以符合市場預期＊

　　美聯儲主席鮑威爾將於下星期就貨幣政策評估發表講話，主題圍繞新制訂的通脹策略。市場
一直關注低通脹和低利率的問題會削弱美國振興經濟的能力。據報美聯儲於制定通脹率目標時，
計劃將目標由２％調至更低，似乎希望更貼近通脹率結果，以反映指數符合市場預期的正面結果
。惟哥倫比亞大學經濟學家Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｏｏｄｆｏｒｄ指出，鮑威爾於下周講話時或不
會明確宣布相關會議內容。
　　美國勞工部昨日（２０日）發布數據，指上周美國首次申請失業救濟人數再增近１４萬人至
近１１１萬人，再次突破百萬人失業大關，數據表現持續反覆，反映當地就業情況仍面對多重挑
戰。加上當地肺炎疫情仍然波動，多個經濟學家認為美國復甦步伐或會受累，甚至會使長期失業
的市民更難重新投入職場。而里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯﹒巴爾金則指，美國經濟復甦前提
是有效控制疫情，同時為失業人士和企業提供更多支援。

＊港經濟前景仍未明朗，趁低吸納金股＊

　　本日港股再度重上二萬五關，反覆向上，表現算是理想。加上最近本港疫情漸有紓緩情況，
不少收租股暫喘穩而反彈，而市場亦期待政府放寬防疫政策與推出第三輪防疫基金，經濟氣氛近
日轉好。惟於現階段疫情情況仍存不穩定性，短期而言以上正面消息對大市支持較軟弱。再者，
中美角力仍持續，香港作為磨心易受相關消息拖累，現時經濟與社會穩定發展的情況不算樂觀，
因此料港股或未能企穩二萬五關，如遇負面消息出台，甚或會下試百天線約２４４８０點位置。
　　而對於投資舊經濟板塊，則需更為謹慎，始終板塊仍受疫情與中美關係影響。但建議可留意
金股走勢，雖現時金價未能企穩兩千美元大關，惟現時全球疫情仍波動，加上地緣政治與美國大
選影響，或有更多資金重回金股，因此可留意板塊趁低吸納。（ｊｃ）

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