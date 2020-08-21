【新冠肺炎】輝瑞公布更多疫苗數據，繼續尋求１０月審批疫苗

《經濟通通訊社２１日專訊》美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ ＳＥ周四（２０日）公布

更多有關新冠肺炎疫苗第一階段試驗的安全性和免疫性數據。

據數據，疫苗在所有測試者中耐受性良好，只有不足兩成的測試者出現輕度到中度的發燒。

輝瑞繼續預期在臨床試驗成功下，有望最快今年１０月份開始尋求疫苗的監管審批。（ａｌ）

