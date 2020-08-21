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21/08/2020 08:58

《外地經濟》特朗普威脅將向不轉移工作職位返美企業徵收關稅

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普周四（２０日）在賓夕法尼亞州出席競選活動
時揚言，如果能夠連任總統，將對拒絕把工作崗位由海外轉移回到美國國內的美國企業徵收關稅
，強調他們將不得不向華府支付大量金錢。
　　特朗普沒有解釋該關稅機制的運作，目前未清楚白宮是否正制定相關政策。（ａｌ）

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