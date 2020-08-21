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21/08/2020 10:31

【貿易再戰】法國增加向中國出口小麥及大麥，或達百萬噸

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據路透社引述貿易商指，本銷售年度中國對法國小麥和大麥的
需求持續，中國大力進口穀物促進法國出口。
　　據貿易商指，十幾艘巴拿馬級貨船已被預訂，上月開始用於本銷售年度對中國的運輸，運輸
量大約在７０萬噸，銷售量更或最少有１００萬噸。而據港口數據顯示，至今約有２０萬噸法國
小麥已經裝運或即將裝運。
　　雖然法國小麥供應減少且價格競爭力下降，或導致在主要海外市場阿爾及利亞的銷售大幅下
降，但中國進口商至今並未因此卻步。（ａｌ）

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