《台股攻略－馮偉明》台股技術性反彈，重回１２６００點關口

《台股攻略》經歷昨日（２０日）急跌後，台股今日（２１日）由權值股帶頭反彈，指數大

升２４５﹒２點，收１２６０７﹒８４點，成交金額縮減至新台幣２２４９﹒５９億元。

台積電開高走高，升２﹒２９％，收新台幣４２４﹒５元；鴻海反彈１﹒４３％，收新台幣

７８﹒２元；聯發科強勢反彈升６﹒９％，重回新台幣６００元關卡，收新台幣６０４元；大立

光跌０﹒４２％，收新台幣３５４５元。其他權值股表現不俗，台塑四寶升幅均超過１％，國泰

金、富邦金、兆豐金及中信金企穩，和泰車強勢，大升５％；宏碁、英業達、華碩、緯創及仁寶

收紅，廣達弱勢收黑。遊戲股亦是大市焦點，版塊由鈊象漲停領漲，大宇資亦大升８％，歐買尬

及網龍亦升超過５％，宇峻、辣椒、傳奇、智冠及隆中升幅同樣超過３％。

台股昨日大跌後，今日出現技術性反彈，不過成交量縮減，預料短線很大機會出現整固，相

信１２３００至１２５００點將出現支持。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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