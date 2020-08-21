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即市新聞

21/08/2020 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》投資者對美股後市有保留

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
非必須性消費業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為京東集團（０９６１８）、小米集團拜（０１８１０）與美團點評（０３６９０），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選新奧能源（０２６８８）、中國旺旺（０１５１）與舜宇光學（０２３８２）。
　　昨晚（２０日）美股全面回升，今早（２１日）港股呈現反彈，應屬大部分投資者預料之內
，不過，與標普５００指數期貨的升勢相比，本港四大指數現均處於偏低水平，看來亞洲股市投
資者對美股的後市有保留。恆指期貨小時圖上，價位正在挑戰仍在下移中的保歷加通道中軸阻力
。５個主要技術分折指標中，ＲＳＩ和ＳＴＣ均喜見轉好，只待ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ升破零線，
確認即市淡勢已經逆轉。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）　
　
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