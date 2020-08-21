【美伊衝突】蓬佩奧向聯合國提交重新制裁伊朗要求

《經濟通通訊社２１日專訊》美國正式通知要求聯合國安理會恢復對伊朗的國際制裁，不過
美國的盟國已經對此表示反對。
美國國務卿蓬佩奧周四（２０日）向聯合國安理會主席遞交信件，指稱儘管美國和其他成員
國進行廣泛努力和外交，伊朗並未遵守２０１５年核協議中的義務。
美國上周試圖無限期延長聯合國對伊朗的武器禁運，不過１１個安理會成員國棄權，只有多
米尼加支持美國，中國和俄羅斯則否決建議。（ａｌ）
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