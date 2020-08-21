《談國論企－黎偉成》社會融資７月份續增結構改進

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２０年７月份同比續增，形成五連升之勢的同

時，復工復產復商復市使經濟社會轉活強化金融機構實體經濟發放的人民幣貸款需求，企業債券

、政府債券淨融資和非金融企業境內股票融資等亦受惠，結構亦漸見改進。政府「外防輸入」和

「內防反彈」的政策得以貫徹落實和達效，經濟下半年會穩中有進發展。



＊企業及政府債券融資倍增受高度認受＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模的增量於２０２０年７月份達１﹒６９萬億元同比增長３９﹒６％，升幅即使不及３至６月份

的４個月份之大，肯定是相當難得的發展趨勢，因（１）這是在上半年累計達２０﹒８３萬億元

同比多增６﹒２２萬億元或５７﹒４４％的持續性上升，和（２）公司企業在上半年取得理想的

融資額度，通常會在下半年伊始會出現傳統季節性的減少，而２０１９年同期淨增１﹒０１萬億

元同比少增２﹒８９％便是一例。

社會融資規模於２０２０年７月份同比不跌反升，乃受惠於主要項目有不同程度的改進，最

重要的當然是（一）對實體經濟發放的人民幣貸款，在２０２０年７月份達１﹒０２萬億元，比

上年同期多增２１３５億元或２６﹒１４％，相對於２０１９年同期大幅減少３７﹒３２％之況

，加上２０２０年上半年累計淨增１２﹒３３萬億元多增２﹒３萬億元或２３﹒０５％，乃相當

難得的提升和表現。此因金融機構加挺人行之「在新冠狀肺炎疫症擴散得到阻斷後對企（事）業

單位精準安排復工復產的強力支持」，和「相信在保企業、穩就業、促消費等政策推動底下，有

利於國民經濟減低所受肺症的損失，甚至達致穩中有進發展的政策預期」政策。

資本市場多個主要融資項目亦有理想的發展，特別是以債券形式的融資相當旺盛，如（二）

企業債券淨融資，於２０２０年７月份達２３８３億元同比減少５６１億元，顯然受到上半年累

計３﹒３３萬億元多增１﹒７６萬億元或１﹒２８倍衍生的效應。此為股份公司而在中國有一部

分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機

構積極支持特別是非股份公司的企業機構債券融資，故其持續倍增的發展，當為良佳啟示。

同樣情況亦見之於（三）政府債券淨融資，於２０２０年７月份達５４５９億元，同比少

９６８億元，亦因上半年略計為３﹒７９萬億元同比增長１﹒３３萬億元或２﹒１８倍，有如斯

大幅增長之所致。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融

資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的托

管面值，比較基礎不同，惟仍在相當程度顯示此屬佳況。

和（四）非金融企業境內股票融資增量於２０２０年７月份達１２１５億元，較上年同期增

加６２２億元或１﹒０４倍，而上半年累計２４６１億元同比增１２５６億元或１﹒０４倍，漲

幅略低於一季度１２５５億元的同比增長１﹒３６倍。唯是滬深股市反覆上升，和成交額不斷增

加，故能夠發揮相對重大的市場融資作用，可見社會融資開始較為多元化。



＊信托委托貸款少減顯社會融資須全面發展＊



有待改進者，為曾經風行一時的兩「托」貸款，包括（五）信托貸款，於２０２０年７月份

減少１３６７億元，比年同期多減６９０億元，情況較上半年少１２９５億元的情況有所惡化。

信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率

與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用

途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安

全性，以提高資金使用效率。

和（六）委托貸款，於２０２０年７月份減量達１５２億元和較上年同期少減８３５億元，

相對於上半年累計減量達２３０６億元少減２６２７億元或５３﹒２５％，同樣不理想。委托貸

款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、

期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦

有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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