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21/08/2020 09:28

《異動股》金蝶（２６８）開挫半成，折讓逾７％配股籌逾２３億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》金蝶國際（００２６８）今早低開５﹒１９％，報１８﹒２８
元；成交約８１萬股，涉資１４８３萬元。
　　金蝶國際宣布於今日交易時段前，與配售代理訂立協議，計劃配售約１﹒３３億股，佔擴大
股本約３﹒８５％，每股配售價為１７﹒８２元，較上日收市價１９﹒２８元折讓約７﹒６％，
淨籌逾２３億．
　　現時，恆生指數報２５００７點，升２１５點或升０﹒８７％，主板成交２１﹒９４億元。
國企指數報１０２３６點，升８０點或升０﹒８０％。
　　上證綜合指數報３３８０點，升１６點或升０﹒４９％，成交３３﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４４５點，升１２５點或升０﹒９４％，成交４１﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　　１８﹒２８元　　　跌５﹒１９％
　　中軟國際（００３５４）　　　　５﹒３４元　　　升０﹒７５％
　　民航信息（００６９６）　　　１５﹒２０元　　　無升跌
　　網龍　　（００７７７）　　　２２﹒５０元　　　跌０﹒８８％
　　微盟集團（０２０１３）　　　１１﹒１６元　　　升０﹒９０％
　　美團點評（０３６９０）　　２３９﹒８０元　　　升２﹒２２％
　　金山軟件（０３８８８）　　　４１﹒５０元　　　升１﹒３４％
　　中國有贊（０８０８３）　　　　１﹒５５元　　　升０﹒６５％
　　京東集團（０９６１８）　　２８６﹒６０元　　　升２﹒４３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５１﹒８０元　　　跌１﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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